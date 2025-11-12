В Перми продают здание финансово-экономического колледжа
В настоящее время в основном здании продолжается образовательный процесс
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
На сайте по поиску бесплатных объявлений появилось предложение о продаже здания финансово-экономического колледжа. Он находится в Перми на Дзержинского, 16. Стоимость объекта составляет 155 млн рублей.
«В состав продаваемого имущества входят учебный корпус площадью 3400 квадратных метров. А также складское помещение площадью 24,7 квадратных метра, которое находится на Дзержинского, 1», — сказано в объявлении продавца.
В настоящее время в основном здании продолжается образовательный процесс. В нем имеются учебные классы, большие залы, в том числе спортивный и туалетные комнаты. Земельный участок, площадь которого составляет примерно 33 сотки, находится в федеральной собственности, но передан в долгосрочную аренду на 49 лет. Благодаря уже созданной инфраструктуре здание может быть использовано и в дальнейшем для образовательных целей.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!