РЕН ТВ: в Армении задержан Рубен Татулян

В Армении был задержан Рубен Татулян (Робсон), известный в Сочи как «теневой король». В Российской Федерации он находится в розыске по обвинениям в убийстве, мошенничестве и организации преступного сообщества. В отношении него был вынесен приговор о заочном аресте. Об этом сообщает РЕН ТВ.