РЕН ТВ: в Армении задержан Рубен Татулян
12 ноября 2025 в 16:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Армении был задержан Рубен Татулян (Робсон), известный в Сочи как «теневой король». В Российской Федерации он находится в розыске по обвинениям в убийстве, мошенничестве и организации преступного сообщества. В отношении него был вынесен приговор о заочном аресте. Об этом сообщает РЕН ТВ.
