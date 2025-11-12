Токаев обозначил встречу с Путиным важнее общения с Трампом

Токаев выразил благодарность за теплое гостеприимство РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию стал одним из ключевых событий года для республики. Об этом Токаев сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Для нас визит в РФ — основное событие нынешнего года. Тщательно готовились, поскольку масштаб сотрудничества уникален», — сказал Токаев. Трансляция встречи ведется на официальном сайте Кремля. Глава Казахстана выразил благодарность за теплое гостеприимство и отметил высокий уровень организации мероприятия. Он подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Казахстан и Россия не взаимодействовали.