Путин тепло отозвался об отношениях России и Казахстана

12 ноября 2025 в 16:45
Фото: Пресс-служба Президента Казахстана

Президент России Владимир Путин высказался о взаимоотношениях с Казахстаном, подчеркнув надежность партнерских и союзнических связей между двумя странами. Заявление прозвучало в ходе встречи с казахским лидером Касым-Жамортом Токаевым.

«Практика жизни подтверждает, что Казахстан и Россия — партнеры, надежные союзники. Это подтверждается конкретными делами. Россия — один из ведущих торговых партнеров Казахстана. Первое место по инвестициям», — сказал Путин в ходе мероприятия. Трансляция идет на сайте Кремля.

Российские президент отметил, что в прошлом году объем торгового оборота между странами превысил 27 миллиардов, а в текущем году достиг 20 миллиардов. Глава РФ также подчеркнул, что размер инвестиций исчисляется миллиардами, и подчеркнул: бизнес Казахстана активно развивает свою деятельность на территории России.

Ранее кортеж главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Кремль для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Визит был организован заблаговременно и направлен на укрепление двусторонних отношений и координацию позиций по ключевым вопросам.

