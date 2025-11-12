Путин тепло отозвался об отношениях России и Казахстана

Путин встретился с Токаевым Фото: Пресс-служба Президента Казахстана

Президент России Владимир Путин высказался о взаимоотношениях с Казахстаном, подчеркнув надежность партнерских и союзнических связей между двумя странами. Заявление прозвучало в ходе встречи с казахским лидером Касым-Жамортом Токаевым.

«Практика жизни подтверждает, что Казахстан и Россия — партнеры, надежные союзники. Это подтверждается конкретными делами. Россия — один из ведущих торговых партнеров Казахстана. Первое место по инвестициям», — сказал Путин в ходе мероприятия. Трансляция идет на сайте Кремля.

Российские президент отметил, что в прошлом году объем торгового оборота между странами превысил 27 миллиардов, а в текущем году достиг 20 миллиардов. Глава РФ также подчеркнул, что размер инвестиций исчисляется миллиардами, и подчеркнул: бизнес Казахстана активно развивает свою деятельность на территории России.

