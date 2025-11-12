В Перми установят камеры на мусорных площадках для контроля

Видеонаблюдение позволит повысить качество содержания контейнерных площадок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми планируют оборудовать контейнерные площадки системами видеонаблюдения. Об этом сообщила начальник департамента ЖКХ Алла Копылова на заседании комитета по городскому хозяйству пермской гордумы.

«Проектом решения предлагается дополнить расходное обязательство расходами на оборудование системами видеонаблюдения с целью повышения качества содержания контейнерных площадок», — отметила Копылова. Нововведение должно также обеспечить безопасность и контроль.