Токаев заявил об отсутствии проблем в отношениях Казахстана и России
Токаев встретился с Путиным
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В отношениях между Россией и Казахстаном нет проблем. Об этом сообщил казахстанский глава Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
«Казахстан констатирует отсутствие проблем в отношениях с Россией», — заявил Токаев во время переговоров с российским коллегой. Трансляция мероприятия идет на сайте Кремля.
В ходе встречи президент России Владимир Путин также акцентировал внимание на прочности партнерских и союзнических отношений с Казахстаном. Глава РФ подчеркнул, что Россия занимает лидирующие позиции среди торговых партнеров Казахстана и является главным источником инвестиций в его экономику.
