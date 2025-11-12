Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Токаев заявил об отсутствии проблем в отношениях Казахстана и России

12 ноября 2025 в 16:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Токаев встретился с Путиным

Токаев встретился с Путиным

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В отношениях между Россией и Казахстаном нет проблем. Об этом сообщил казахстанский глава Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Казахстан констатирует отсутствие проблем в отношениях с Россией», — заявил Токаев во время переговоров с российским коллегой. Трансляция мероприятия идет на сайте Кремля.

В ходе встречи президент России Владимир Путин также акцентировал внимание на прочности партнерских и союзнических отношений с Казахстаном. Глава РФ подчеркнул, что Россия занимает лидирующие позиции среди торговых партнеров Казахстана и является главным источником инвестиций в его экономику.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал