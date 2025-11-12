Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Раскрыта судьба строительства российской АЭС в Казахстане

Токаев: Москва и Астана близки к подписанию соглашений о строительстве АЭС
12 ноября 2025 в 16:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Росатом построит АЭС в Казахстане

Росатом построит АЭС в Казахстане

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Соглашение о строительстве российской АЭС в Казахстане близко к подписанию. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным

«Москва и Астана близки к подписанию соглашений, которые откроют путь строительству АЭС в Казахстане в сотрудничестве с Росатомом», — сказал Токаев. Трансляцию вел Кремль. Президент Казахстана подчеркнул, что атомная электростанция создаст новые компетенции в республике. 

Путин принимает Токаева в Кремле 12 ноября. Иностранный лидер назвал визит в Россию основным событием для казахстанской стороны. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал