Раскрыта судьба строительства российской АЭС в Казахстане
Росатом построит АЭС в Казахстане
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Соглашение о строительстве российской АЭС в Казахстане близко к подписанию. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Москва и Астана близки к подписанию соглашений, которые откроют путь строительству АЭС в Казахстане в сотрудничестве с Росатомом», — сказал Токаев. Трансляцию вел Кремль. Президент Казахстана подчеркнул, что атомная электростанция создаст новые компетенции в республике.
Путин принимает Токаева в Кремле 12 ноября. Иностранный лидер назвал визит в Россию основным событием для казахстанской стороны.
