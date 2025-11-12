Киев наказал украинскую чемпионку за переход под флаг России
Чемпионка Украины, перешедшая под флаг России, попала под украинские санкции
Фото: Вконтакте/Министерство спорта и туризма ЗО
Федерация легкой атлетики Украины лишила 20-летнюю спортсменку Анну Гордиюк статуса члена организации. Как сообщают украинские издания, решение принято из-за того, что бегунья из Запорожской области начала выступать на российских соревнованиях и перешла под флаг России.
«20-летняя бегунья попала под санкции из-за предательства страны — она начала выступать на российских соревнованиях», — передает Sport24. По заявлениям Киева, действия спортсменки противоречат интересам страны. До начала СВО Гордиюк становилась чемпионкой Украины в беге на 60 метров среди юниорок.
В мае текущего года спортсменке Анне Гордиюк присвоили звание «Мастер спорта России». В июне 2024 года атлетка одержала победу на Всероссийских соревнованиях (U23) в Смоленске, продемонстрировав высокий результат в беге на 100 метров. Также в ее активе — победы на турнирах, проходивших в Волгограде, Краснодаре и Орле.
