Пермяки за неделю потратили почти 11,5 млн рублей на кинотеатры

Жители Перми за неделю с 6 по 12 ноября потратили на кино почти 11,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о кассовых сборах в кинозалах города.

Общий сбор кинотеатров Перми от проката 20 самых популярных лент составил 11 441 082 рублей, указано на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Самой кассовой стала лента «Горыныч» (6+), которая собрала в Перми 2 711 262 рублей.