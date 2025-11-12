Пермяки за неделю потратили почти 11,5 млн рублей на кинотеатры
Пермяки активно тратят деньги в кино
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Жители Перми за неделю с 6 по 12 ноября потратили на кино почти 11,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о кассовых сборах в кинозалах города.
Общий сбор кинотеатров Перми от проката 20 самых популярных лент составил 11 441 082 рублей, указано на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Самой кассовой стала лента «Горыныч» (6+), которая собрала в Перми 2 711 262 рублей.
В тройку популярных лент также вошли «Алиса в стране чудес» (6+) (2 134 905 рублей) и «Папины дочки. Мама вернулась» (6+) (1 922 220 рублей). В общероссийском рейтинге «Горыныч» также стоит на первом месте по сборам. А «Папины дочки» и «Алиса» занимают второе и третье места соответственно.
