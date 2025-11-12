Госавтоинспекция ХМАО предупредила об опасной ситуации на дорогах из-за морозов

Гололед во время морозов в ХМАО представляет серьезную опасность для автомобилистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госавтоинспекция Нижневартовского района ХМАО предупредила водителей об опасности гололеда и снежных накатов на дорогах в морозную погоду. Специалисты призывают автомобилистов быть осторожными на скользкой трассе.

«Снежный накат и гололедица часто образуются на трассах с наступлением морозов. Госавтоинспекция призывает водителей к максимальной осторожности», — предупредила госавтоинспекция Нижневартовского района в своем telegram-канале.

Специалисты советуют снижать скорость и увеличивать дистанцию до других автомобилей. Также нужно избегать резких маневров, таких как обгоны, перестроения и повороты с крутым наклоном руля. Особое внимание стоит уделить тем, кто ездит на летней резине, так как на льду она становится опасной.

Новичкам за рулем, у которых стаж менее двух лет, следует быть особенно внимательными, так как на скользкой дороге тормозной путь значительно увеличивается.