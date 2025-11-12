Госавтоинспекция ХМАО предупредила об опасной ситуации на дорогах из-за морозов
Гололед во время морозов в ХМАО представляет серьезную опасность для автомобилистов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Госавтоинспекция Нижневартовского района ХМАО предупредила водителей об опасности гололеда и снежных накатов на дорогах в морозную погоду. Специалисты призывают автомобилистов быть осторожными на скользкой трассе.
«Снежный накат и гололедица часто образуются на трассах с наступлением морозов. Госавтоинспекция призывает водителей к максимальной осторожности», — предупредила госавтоинспекция Нижневартовского района в своем telegram-канале.
Специалисты советуют снижать скорость и увеличивать дистанцию до других автомобилей. Также нужно избегать резких маневров, таких как обгоны, перестроения и повороты с крутым наклоном руля. Особое внимание стоит уделить тем, кто ездит на летней резине, так как на льду она становится опасной.
Новичкам за рулем, у которых стаж менее двух лет, следует быть особенно внимательными, так как на скользкой дороге тормозной путь значительно увеличивается.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО придут морозы до -35 градусов. Осадков и сильного ветра не ожидается.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!