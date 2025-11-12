В Ачинске взорвался газ в жилом доме
Официальных сведений о причине инцидента пока не поступало
В городе Ачинск Красноярского края в одном из жилых домов на Привокзальной улице произошел взрыв. Об этом сообщают СМИ.
«В Ачинске Красноярского края произошёл взрыв и пожар в жилом доме», — пишет Life. По данным издания, пострадала женщина. Она была госпитализирована в больницу. По предварительной информации, причиной мог быть взрыв газа, но официальных сведений пока не поступало. Пожар начался на третьем этаже пятиэтажки.
