В Ачинске взорвался газ в жилом доме

Официальных сведений о причине инцидента пока не поступало Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Ачинск Красноярского края в одном из жилых домов на Привокзальной улице произошел взрыв. Об этом сообщают СМИ.

«В Ачинске Красноярского края произошёл взрыв и пожар в жилом доме», — пишет Life. По данным издания, пострадала женщина. Она была госпитализирована в больницу. По предварительной информации, причиной мог быть взрыв газа, но официальных сведений пока не поступало. Пожар начался на третьем этаже пятиэтажки.