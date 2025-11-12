Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

В Ачинске взорвался газ в жилом доме

Life: взрыв газа в многоэтажке Ачинска Красноярского края, есть пострадавшие
12 ноября 2025 в 17:09
Официальных сведений о причине инцидента пока не поступало

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Ачинск Красноярского края в одном из жилых домов на Привокзальной улице произошел взрыв. Об этом сообщают СМИ.

«В Ачинске Красноярского края произошёл взрыв и пожар в жилом доме», — пишет Life. По данным издания, пострадала женщина. Она была госпитализирована в больницу. По предварительной информации, причиной мог быть взрыв газа, но официальных сведений пока не поступало. Пожар начался на третьем этаже пятиэтажки. 

Ранее стало известно о мере пресечения, которую суд избрал для обвиняемого во взрыве газа в многоэтажном доме под Тулой. Виновника инцидента заключили под стражу на два месяца. 

