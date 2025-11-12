Логотип РИА URA.RU
Председатель пермской ветеранской организации получит почетное звание

Рашиду Дзунзе хотят присвоить звание почетного гражданина Пермского края
12 ноября 2025 в 17:19
Окончательное решение о присвоении звания будет принято на пленарном заседании в ноябре

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Председателю Пермской городской общественной организации «Ветераны Пермских моторов» Рашиду Дзунзе хотят присвоить звание «Почетный гражданин Пермского края». С соответствующей инициативой выступил Дмитрий Махонин. Проект постановления уже направлен в краевой парламент.

«Данный претендент рассматривается к награждению за значительный вклад в развитие моторостроительной отрасли. А также ветеранского движения в регионе и за многолетнюю эффективную работу», — сообщает telegram-канал «Парламент|Пермский край». 

Окончательное решение о присвоении звания депутаты примут на пленарном заседании. Оно состоится в ноябре. 

