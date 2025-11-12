Председатель пермской ветеранской организации получит почетное звание
Окончательное решение о присвоении звания будет принято на пленарном заседании в ноябре
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Председателю Пермской городской общественной организации «Ветераны Пермских моторов» Рашиду Дзунзе хотят присвоить звание «Почетный гражданин Пермского края». С соответствующей инициативой выступил Дмитрий Махонин. Проект постановления уже направлен в краевой парламент.
«Данный претендент рассматривается к награждению за значительный вклад в развитие моторостроительной отрасли. А также ветеранского движения в регионе и за многолетнюю эффективную работу», — сообщает telegram-канал «Парламент|Пермский край».
Окончательное решение о присвоении звания депутаты примут на пленарном заседании. Оно состоится в ноябре.
