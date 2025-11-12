Администрация предложила бизнесу набор цветовых решений, концепций оформления и слоганов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Тюмени опубликовала брендбук, который будет использован при оформлении города к новогодним праздникам. Концепция и рекомендации для бизнеса размещены на портале органа местного самоуправления.

«Начать украшать свои входные группы, окна, другие элементы зданий и закреплённые за ними территории хозяйствующие субъекты должны 1 декабря», — отмечает пресс-служба администрации в своем telegram-канале. Уточняется, что для оформления общественных пространств могут использоваться цвета из брендированного праздничного набора.

Помимо перечня цветов, брендбук содержит рекомендации по оформлению фотозон, украшению новогодних елок, витрин. Кроме того, концепция предложила ряд новых пиктограмм, дополняющих общую концепцию городской среды. Главным слоганом предстоящих праздников должна стать фраза «Просто чудесный». Кроме того, в концепции учтен предстоящий юбилей — 440-летие города: на него намекает слоган «440 способов встретить Новый Год в Тюмени». Ранее администрация города рассказала, будет ли в Тюмени новогодний салют.

