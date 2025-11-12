Трамп написал письмо президенту Израиля с просьбой помиловать Нетаньяху

Трамп назвал дело против главы правительства Израиля политическим Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо с просьбой помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Haaretz.

«В среду президент США Дональд Трамп официально обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с просьбой „полностью помиловать Биньямина Нетаньяху“ по его уголовному делу», — пишет Haaretz. Трамп назвал дело о коррупции против главы правительства Израиля политическим и заявил о его несправедливости. По мнению американского президента, пришло время позволить Нетаньяху объединить Израиль. Трамп охарактеризовал Нетаньяху как «решительного премьера военного времени», который теперь ведет страну к миру.

Ицхак Герцог выразил «огромное уважение к президенту Трампу», но подчеркнул, что любой желающий помилования должен подать официальное прошение в соответствии с установленными процедурами и в соответствующие органы. Прошение должен подать сам Нетаньяху или его родственники, но пока этого не произошло.

В рамках «Дела 1000» Нетаньяху обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием. По данным следствия, премьер и члены его семьи получили дорогостоящие подарки от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского миллиардера Джеймса Пакера. Общая стоимость подарков превышает 700 тысяч шекелей (около 196 тысяч долларов США). По «Делу 2000» премьер-министру инкриминируется сговор с владельцем газеты «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом.

Кроме того, в рамках «Дела 4000» Нетаньяху обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Премьер-министр предоставил регуляторные льготы владельцу телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Эловичу, благодаря чему последний получил значительную финансовую выгоду в размере сотен миллионов шекелей.