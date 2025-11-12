Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Беспилотные такси в Москве могут появиться уже в 2026 году

12 ноября 2025 в 17:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Премьер-министр Мишустин сообщил о вероятности запуска сервиса беспилотных такси в Москве в 2026 году. Развитие рынка наземных перевозок с использованием беспилотного транспорта в России будет продолжаться, и в 2026 году планируется внедрение первых беспилотных такси в столице. Об этом он сообщил на пленарной сессии форума "Цифровые решения" премьер-министр Михаил Мишустин.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал