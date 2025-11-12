Беспилотные такси в Москве могут появиться уже в 2026 году

Премьер-министр Мишустин сообщил о вероятности запуска сервиса беспилотных такси в Москве в 2026 году. Развитие рынка наземных перевозок с использованием беспилотного транспорта в России будет продолжаться, и в 2026 году планируется внедрение первых беспилотных такси в столице. Об этом он сообщил на пленарной сессии форума "Цифровые решения" премьер-министр Михаил Мишустин.