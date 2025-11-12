Логотип РИА URA.RU
Попытался украсть тетради, а затем атаковал учителя: подробности нападении старшеклассника в московской школе

В Москве старшеклассник пытался украсть тетради и избил учителя в школе
12 ноября 2025 в 18:03
Конфликт из-за тетрадей перерос в физическое насилие — подросток нанес учительнице серию ударов по голове

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В московской школе десятиклассник напал на учителя. По данным департамента образования, во время перемены подросток забрал со стола учительницы стопку тетрадей, а когда та потребовала их вернуть, начал наносить ей удары по голове.

Педагог была госпитализирована, правоохранительные органы начали расследование. В образовательном учреждении проводится внутренняя проверка, решается вопрос об исключении школьника. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

Взял без спроса тетради, а затем набросился на педагога

Согласно предварительной информации, конфликт между учителем и учеником возник во время школьной перемены, когда подросток без разрешения взял с учительского стола стопку тетрадей. Когда преподаватель обнаружила пропажу и потребовала вернуть учебные материалы, школьник набросился на нее и стал наносить удары по голове.

Преступление и наказание

В настоящее время по факту происшествия проводятся проверки. Правоохранительные органы начали доследственные мероприятия, а администрация учебного заведения проводит внутреннее расследование. В соответствии с уставом школы и российским законодательством агрессивному старшекласснику грозит исключение из школы. В департаменте образования подчеркнули, что подобные действия со стороны ученика абсолютно недопустимы и противоречат нормам образовательного процесса.

Комментарии (1)
  • даниил
    12 ноября 2025 18:29
    да ну что вы ... бред какой-то. все московские школы по определению лучшие. и никто и никогда московские ученики у московских родителей на московских учителей не нападают. попутана территориальность инцидента. м-да .. бывает
