Казаки, обнаружившие место гибели Ермака, готовят обращение к тюменскому правительству

Предполагаемое место гибели Ермака расположено недалеко от реки Иртыш Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Команда исследователей, обнаруживших предполагаемое место гибели казачьего атамана Ермака, планирует обратиться в правительство Тюменской области за помощью. Поддержка им нужна для изучения территории георадаром (прибором, позволяющим исследовать местность без раскопок) и установления статуса памятных исторических мест. Как рассказал URA.RU атаман Курганской области Сергей Попов, участвовавший в экспедиции, поисковые работы продолжатся весной 2026 года.

«Сейчас мы готовим обращение в правительство Тюменской области, чтобы нам помогли с обследованием нескольких участков и установлением статуса памятных исторических мест. Эти территории нужно взять под охрану. Также мы обнаружили рядом с братским захоронением казаков ханское кладбище, мы считаем, что здесь нужно установить двойной памятник, который покажет нашу многонациональную историю», — рассказал агентству Попов.

Он добавил, что план проведения исследовательских работ готов. В апреле — мае 2026 года команда выдвинется на поиск братского захоронения и могилы атамана. В планах найти мощи Ермака и полностью воссоздать путь его похода. В создании культурно-исторического проекта уже участвуют Омская область и Пермский край.

