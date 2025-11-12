Фигуранта дела «кошелька Зеленского» арестовали с правом внесения залога в млн долларов

Фигуранта дела Миндича Басова отправили под стражу Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Суд Киева арестовал на два месяца директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова. С ним возможно заключить сделку, внеся залог в размере одного миллиона долларов. Арест произвели в рамках расследования дела «кошелька Владимира Зеленского», нынешнего украинского президента.

По версии следствия, Басов был частью преступной группировки и отвечал за блокирование выплат контрагентам «Энергоатома». Это позволяло группировке впоследствии требовать взятки в размере 10–15% от суммы контракта. В материалах дела фигурирует термин «шлагбаум», который описывает механизм блокирования выплат. Трансляция заседания суда шла на одном из украинских телеканалов.