Фигуранта дела «кошелька Зеленского» арестовали с правом внесения залога в млн долларов
Фигуранта дела Миндича Басова отправили под стражу
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Суд Киева арестовал на два месяца директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова. С ним возможно заключить сделку, внеся залог в размере одного миллиона долларов. Арест произвели в рамках расследования дела «кошелька Владимира Зеленского», нынешнего украинского президента.
По версии следствия, Басов был частью преступной группировки и отвечал за блокирование выплат контрагентам «Энергоатома». Это позволяло группировке впоследствии требовать взятки в размере 10–15% от суммы контракта. В материалах дела фигурирует термин «шлагбаум», который описывает механизм блокирования выплат. Трансляция заседания суда шла на одном из украинских телеканалов.
Ранее в рамках дела «кошелька Зеленского» в Киеве прошли обыски по месту нахождения бизнесмена Тимура Миндича, которые осуществили сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Позднее депутат Верховной рады Ярослав Железняк проинформировал о срочном выезде с Украины бизнесменов Александра и Михаила Цукерманов. Указанные лица, как и Басов, имеют связь с Миндичем, который является соратником президента Украины Владимира Зеленского.
