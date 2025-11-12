Назначен новый руководитель инспекции госжилнадзора в Пермском крае
Ранее Евгения Курочкина работала первым заместителем главы ведомства
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Пермском крае сменилось руководство инспекции государственного жилищного надзора. На должность исполняющей обязанности начальника ведомства назначена Евгения Курочкина. Ранее она работала первым заместителем.
«Прежний руководитель инспекции — Михаил Ширяев — занимал этот пост с февраля 2024 года. Сначала он исполнял обязанности руководителя, а в апреле того же года был официально утвержден в должности», — сказано на официальном сайте инспекции.
Ранее URA.RU сообщало о том, что экс-министр туризма Пермского края занялась подготовкой иностранных студентов. С 10 ноября она руководит управлением международного образования в Пермском медицинском университете имени академика Вагнера.
