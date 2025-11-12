Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Назначен новый руководитель инспекции госжилнадзора в Пермском крае

Евгения Курочкина возглавила инспекцию госжилнадзора в Пермском крае
12 ноября 2025 в 17:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ранее Евгения Курочкина работала первым заместителем главы ведомства

Ранее Евгения Курочкина работала первым заместителем главы ведомства

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае сменилось руководство инспекции государственного жилищного надзора. На должность исполняющей обязанности начальника ведомства назначена Евгения Курочкина. Ранее она работала первым заместителем. 

«Прежний руководитель инспекции — Михаил Ширяев — занимал этот пост с февраля 2024 года. Сначала он исполнял обязанности руководителя, а в апреле того же года был официально утвержден в должности», — сказано на официальном сайте инспекции.

Ранее URA.RU сообщало о том, что экс-министр туризма Пермского края занялась подготовкой иностранных студентов. С 10 ноября она руководит управлением международного образования в Пермском медицинском университете имени академика Вагнера.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал