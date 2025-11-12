Найден черный ящик рухнувшего в Грузии военного самолета Турции

После нахождения черного ящика начато расследование Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Обнаружен «черный ящик» турецкого военно-транспортного самолета, который потерпел крушение на территории Грузии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Черный ящик нашего самолета найден, начато расследование», — сказал Эрдоган в ходе выступления главы государства перед однопартийцами в Анкаре. Его слова передает AA.

Ранее турецкое Минобороны официально заявило о гибели 20 военнослужащих в результате катастрофы военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в своем сообщении в соцсети X отметил, что крушение самолета произошло на границе Грузии и Азербайджана. По факту происшествия МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели людей.

Продолжение после рекламы

Азербайджан заявил о готовности предоставить всю необходимую помощь для устранения последствий катастрофы и проведения поисково-спасательных мероприятий. В настоящее время продолжается расследование причин крушения.