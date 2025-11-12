На главную дорогу Екатеринбурга выделят миллиарды рублей
Расширять дорогу начали в 2025 году
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Власти Свердловской области заложили в бюджет на 2026 год четыре миллиарда рублей для расширения Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) до шести полос. Об этом заявила замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Наталья Новицкая.
Она добавила, что два этапа реконструкции дороги подходят к концу. «На участке открыли две обновленные полосы», — подчеркнула Новицкая в ходе пресс-конференции ТАСС.
Ранее власти приняли решение выделить дополнительно 170 млн рублей на расширение ЕКАД в связи с ростом транспортной нагрузки на северном участке дороги. Перед этим губернатор Денис Паслер заручился поддержкой вице-премьера Марата Хуснуллина в проведении работ.
Расширять до шести полос планируют участок северного полукольца ЕКАД, связывающий дублер Сибирского тракта и Режевской тракт. Строительство стартовало в этом году. Проект реконструкции уже получил положительное заключение госэкспертизы. Расчетная скорость движения на этом участке составит 120 километров в час.
