На главную дорогу Екатеринбурга выделят миллиарды рублей

Власти Свердловской области заложили в бюджет на 2026 год четыре миллиарда рублей для расширения Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) до шести полос. Об этом заявила замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Наталья Новицкая.

Она добавила, что два этапа реконструкции дороги подходят к концу. «На участке открыли две обновленные полосы», — подчеркнула Новицкая в ходе пресс-конференции ТАСС.

Ранее власти приняли решение выделить дополнительно 170 млн рублей на расширение ЕКАД в связи с ростом транспортной нагрузки на северном участке дороги. Перед этим губернатор Денис Паслер заручился поддержкой вице-премьера Марата Хуснуллина в проведении работ.

