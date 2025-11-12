Сергей Буяков (второй слева) и Артем Барбашин (крайний справа) ознакомились с ходом благоустройства проспекта Победы Фото: Алексей Самаев © URA.RU

Председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков и депутат Артем Барбашин осмотрели результаты реализации проектов благоустройства Челябинска. В рейде принял участие корреспондент URA.RU.

Жительница одного из домов попросила оснастить пешеходную зону спортивным ядром Фото: Алексей Самаев © URA.RU

Первым пунктом, который совместно с представителями мэрии и районной администрации посетили депутаты, стал сквер по проспекту Победы. Когда-то здесь был стихийный рынок, а теперь по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом месте завершен первый этап благоустройства, который преобразил участок от улицы Чичерина до Салавата Юлаева с южной стороны. Появились широкие тротуары, заасфальтированы проезды, установлены скамейки и урны.

«Раньше здесь был рынок, царила грязь и антисанитария. И очень радует, что сейчас в нашем растущем городе появилось новое общественное пространство. Люди из близлежащих домов, и может быть, даже жители других районов смогут здесь гулять после рабочего дня и в выходные дни семьями, то есть прекрасно проводить время на свежем воздухе. Хочется отметить то, что в будущем это пространство будет наполнено глубочайшими смыслами. У нас сейчас проходит специальная военная операция, и здесь будут установлены скульптурные композиции, созданы муралы, которые будут отражать подвиг наших бойцов, сохранять память о героях. Понятно, что работы не завершены, еще будет несколько этапов, но пока то, что мы видим, это уже хорошая перспектива», — прокомментировал увиденное Артем Барбашин.

Продолжение после рекламы

В ближайшее время на территории аллеи будет подключено освещение. На сегодняшний день монтаж кабелей и светильников полностью завершен, проведен тестовый запуск по временной схеме. До 15 ноября систему присоединят к городским электросетям.

Благоустройство пешеходной зоны по проспекту Победы продолжится. В 2026 году планируется продлить ее до улицы 40-летия Победы.

Сергей Буяков и Артем Барбашин ознакомились с результатами реконструкции двора Фото: Алексей Самаев © URA.RU

Следующим пунктом рейда стал один из реализованных в этом году инициативных проектов — благоустройство дворовой территории у домов №№ 21, 21В по улице 40-летия Победы и дома № 382 по проспекту Победы. По условиям соглашения местные жители — инициаторы проекта — приняли трудовое участие в преображении своего двора. Они выполняли работу, не требующую специальной квалификации, а также помогали убирать строительный мусор.

В результате восстановлено асфальтовое покрытие дворового проезда, отремонтированы тротуары, обустроены парковочные места, установлены скамейки, урны, современные малые архитектурные формы для развлечения и занятия спортом, выполнено ограждение. Эстетический облик двора улучшился, а вместе с ним повысились комфорт и качество жизни местных жителей. Число заинтересованных граждан, как было указано в проектной документации, превышает 600 человек.

Жильцы дома по площади Мопра, 9, хотят, чтобы их двор вошел в программу инициативного бюджетирования Фото: Алексей Самаев © URA.RU

Следующий двор на площади Мопра, 9, пока только претендует попасть в число реализованных проектов. Инициативная группа жителей совместно с управляющей компанией проработала идею организации пространства. Жители хотели бы заменить покрытие на игровой площадке, установить о малые архитектурные формы, обустроить воркаут-площадку.

Всего на участие в программе «Инициативное бюджетирование» на 2026 год поступило 226 проектов. В конце ноября жители смогут проголосовать за приоритетный для них, и к Новому году список победителей конкурса будет известен.

«Мы сегодня увидели собственными глазами те проекты, которые уже реализованы. Жители Челябинска знают об этих проектах и активно принимают в них участие. В прошлом году было отобрано 76 проектов, и, благодаря той программе, которую поддержал губернатор Алексей Текслер, порядка 500 миллионов рублей было направлено на их реализацию. На 2026 год подано уже 226 заявок. То есть с каждым годом заявок количество заявок увеличивается. Это говорит о том, что жители видят, как реализуется программа инициативного бюджетирования и проявляют активность, чтобы их дворы, общественные пространства, скверы, спортивные и детские площадки обновлялись.

Продолжение после рекламы

Двор, который мы посетили, я знаю, сам жил в одном из его домов. Он улучшился, появились и спортивные сооружения, и места для отдыха детей, и места для досуга жителей старшего поколения, то есть мы реализуем комплексный подход в инициативном бюджетировании.

Также сегодня мы посетили аллею по проспекту Победы на участке от улицы Салавата Юлаева до улицы Чичерина, которая преобразуется в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» программы «Формирование комфортной городской среды». Первый этап уже реализован. Произошедшие изменения были оценены и жителями близлежащих домов, и жителями всего Северо-Запада, потому что этот объект по-настоящему становится местом притяжения. Мы делаем все для того, чтобы жители нашего города чувствовали себя комфортно и безопасно. А самое главное, что мы видим и будем продолжать поддерживать инициативы жителей», — прокомментировал по итогам поездки Сергей Буяков.