Старейший народный хор Тюмени отметил круглую дату
Ансамбль исполняет народные русские песни
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Тюменской области старейший самодеятельный хор русской песни отметил круглую дату. Хору имени Геннадия Цыбульского исполнилось 65 лет, сообщает в telegram-канале комитет по делам национальностей региона.
«Народный хор русской песни имени Геннадия Цыбульского на протяжении десятилетий сохраняет и развивает традиции, передавая их из поколения в поколение. Коллектив вносит значительный вклад в культурную жизнь Тюменской области и способствует популяризации русского песенного искусства», — говорится в сообщении.
Хор имени Цыбульского был создан в Тюмени в 1960 году. Сегодня его почитают не только как старейший хор, но и как важную часть культурной жизни региона. Ранее URA.RU рассказало, что Президентский фонд поддержит 15 тюменских проектов в области культуры.
