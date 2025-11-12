Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Старейший народный хор Тюмени отметил круглую дату

Хору имени Геннадия Цыбульского в Тюмени исполнилось 65 лет
12 ноября 2025 в 17:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ансамбль исполняет народные русские песни

Ансамбль исполняет народные русские песни

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюменской области старейший самодеятельный хор русской песни отметил круглую дату. Хору имени Геннадия Цыбульского исполнилось 65 лет, сообщает в telegram-канале комитет по делам национальностей региона.

«Народный хор русской песни имени Геннадия Цыбульского на протяжении десятилетий сохраняет и развивает традиции, передавая их из поколения в поколение. Коллектив вносит значительный вклад в культурную жизнь Тюменской области и способствует популяризации русского песенного искусства», — говорится в сообщении.

Хор имени Цыбульского был создан в Тюмени в 1960 году. Сегодня его почитают не только как старейший хор, но и как важную часть культурной жизни региона. Ранее URA.RU рассказало, что Президентский фонд поддержит 15 тюменских проектов в области культуры.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал