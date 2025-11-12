Старейший народный хор Тюмени отметил круглую дату

«Народный хор русской песни имени Геннадия Цыбульского на протяжении десятилетий сохраняет и развивает традиции, передавая их из поколения в поколение. Коллектив вносит значительный вклад в культурную жизнь Тюменской области и способствует популяризации русского песенного искусства», — говорится в сообщении.

Хор имени Цыбульского был создан в Тюмени в 1960 году. Сегодня его почитают не только как старейший хор, но и как важную часть культурной жизни региона. Ранее URA.RU рассказало, что Президентский фонд поддержит 15 тюменских проектов в области культуры.