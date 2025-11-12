Курганец переходил дорогу в неположенном месте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на улице Дзержинского водитель иномарки сбил пешехода. Об этом сообщается в tg-канале городской Госавтоинспекции.

«В 7:15 на улице Дзержинского, в районе дома №2 „А“, водитель, 1970 года рождения, управляя автомобилем Opel, допустил наезд на пешехода, 1966 года рождения, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — подчеркнули в ГАИ. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

Кроме того, пешеход привлечен к административной ответственности. Госавтоинспекция напоминает, что с наступлением осенне-зимнего периода пешим участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными: из-за гололеда и скользкости тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

Это не первый случай наезда на пешехода в Кургане в последнее время. Ранее на улице Гагарина водитель «Лады Калины» сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. С начала года в городе зафиксировано 16 наездов на пешеходов на «зебрах», один человек погиб, 15 получили травмы.