В Кургане пешеход попал под колеса иномарки на улице Дзержинского. Фото
Курганец переходил дорогу в неположенном месте (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане на улице Дзержинского водитель иномарки сбил пешехода. Об этом сообщается в tg-канале городской Госавтоинспекции.
«В 7:15 на улице Дзержинского, в районе дома №2 „А“, водитель, 1970 года рождения, управляя автомобилем Opel, допустил наезд на пешехода, 1966 года рождения, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте», — подчеркнули в ГАИ. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован.
Кроме того, пешеход привлечен к административной ответственности. Госавтоинспекция напоминает, что с наступлением осенне-зимнего периода пешим участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными: из-за гололеда и скользкости тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.
Это не первый случай наезда на пешехода в Кургане в последнее время. Ранее на улице Гагарина водитель «Лады Калины» сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. С начала года в городе зафиксировано 16 наездов на пешеходов на «зебрах», один человек погиб, 15 получили травмы.
Фото с места ДТП
Фото: tg-канал городской ГАИ
