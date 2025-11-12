В Магнитогорске мужчина убил собственную мать

Предварительно, сын нанес матери не менее восьми ударов ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Магнитогорске 27-летний мужчина задержан по обвинению в убийстве собственной матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах региональных управлений МВД и СКР.

«В вечернее время в одном из домов по улице Шота Руставели города Магнитогорска у обвиняемого в ходе ссоры с матерью возник умысел на ее убийство. В целях реализации задуманного фигурант нашел колюще-режущий предмет и нанес им не менее восьми ударов в область шеи и головы 52-летней женщины», — сообщили URA.RU детали дела в пресс-службе СКР.

Об убийстве могли и не узнать, если бы не родственники женщины. Они обратились в полицию, когда она перестала выходить на связь.

«Полицейские незамедлительно выехали на указанный адрес. Предполагая, что с хозяйкой могла приключиться беда, оперативники уголовного розыска совместно с заявительницей зашли в помещение. На полу в кухне они обнаружили пятна бурого цвета, напоминающие кровь», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.