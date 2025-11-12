Мэр из ХМАО защитил у губернатора бюджет развития
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой защитил перед губернатором Югры Русланом Кухаруком проект бюджета на 2026 год, который предполагает существенное увеличение финансирования на переселение из аварийного жилья, модернизацию коммунальных объектов и благоустройство.
«Если говорить именно о бюджете развития — это переселение из аварийного жилья, капитальное строительство, ремонт дорог, объектов соцкультбыта, благоустройство, модернизация ЖКХ, — то по 2025 году ожидаемое исполнение составляет около 7,4 миллиардов рублей. На 2026 год в проекте бюджета, учитывая поддержку губернатора и регионального правительства, заложено уже 10,3 миллиарда рублей», — сообщил Андрей Трубецкой.
Рост финансирования, прежде всего, связан с программой переселения из аварийного жилья: с 4,9 миллиарда рублей в 2025 году до 6,8 миллиарда в 2026-м. Также в числе приоритетных объектов — канализационные очистные сооружения в поселке Федоровский стоимостью 2,1 миллиарда рублей и капитальный ремонт коллектора, соединяющего Солнечный, Барсово и Белый Яр с канализацией Сургута. От его работы зависит водоотведение для 40 тысяч человек.
На строительство объектов ЖКХ в 2026 году предусмотрены 1 миллиард 66 миллионов рублей, на благоустройство — 308 миллионов. Эти показатели серьезно превышают объемы финансирования прошлых лет.
«Если в 2023 году на переселение из аварийного жилья было направлено 2,3 миллиарда рублей, то в будущем году эта сумма вырастет до 6,8 миллиарда — почти втрое. С приходом Руслана Николаевича Кухарука наш муниципалитет получил существенное увеличение финансирования именно по направлениям развития, а не текущей деятельности. Это то, что напрямую чувствуют люди — переселение, строительство, благоустройство. Таких объемов поддержки бюджет развития района еще не видел», — отметил глава района.
