Мэр из ХМАО защитил у губернатора бюджет развития

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой защитил перед губернатором Югры Русланом Кухаруком проект бюджета на 2026 год, который предполагает существенное увеличение финансирования на переселение из аварийного жилья, модернизацию коммунальных объектов и благоустройство.

«Если говорить именно о бюджете развития — это переселение из аварийного жилья, капитальное строительство, ремонт дорог, объектов соцкультбыта, благоустройство, модернизация ЖКХ, — то по 2025 году ожидаемое исполнение составляет около 7,4 миллиардов рублей. На 2026 год в проекте бюджета, учитывая поддержку губернатора и регионального правительства, заложено уже 10,3 миллиарда рублей», — сообщил Андрей Трубецкой.

Рост финансирования, прежде всего, связан с программой переселения из аварийного жилья: с 4,9 миллиарда рублей в 2025 году до 6,8 миллиарда в 2026-м. Также в числе приоритетных объектов — канализационные очистные сооружения в поселке Федоровский стоимостью 2,1 миллиарда рублей и капитальный ремонт коллектора, соединяющего Солнечный, Барсово и Белый Яр с канализацией Сургута. От его работы зависит водоотведение для 40 тысяч человек.

На строительство объектов ЖКХ в 2026 году предусмотрены 1 миллиард 66 миллионов рублей, на благоустройство — 308 миллионов. Эти показатели серьезно превышают объемы финансирования прошлых лет.