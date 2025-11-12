Бывший чиновник 50 дней сидел в трубе, спасая раненого солдата
Оба бойца находились под сильным вражеским огнем
Экс-председатель Комитета по печати Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев спас под Белогоровкой раненого бойца. Чиновник провел 50 дней в бетонной трубе, укрываясь от вражеского огня. Об этом сообщают российские СМИ.
«По сведениям, представленным в статье, 56-летний экс-чиновник во время службы оказался в бетонной трубе рядом с Белогоровкой, где он провел 50 дней, чтобы помочь спасению раненого бойца», — пишет издание «Царьград». Эвакуировать бойцов старались две группы. Обе попали под вражеский огонь.
Ранее стало известно о подвиге военнослужащего группы эвакуации Южного военного округа. Солдат с позывным «Орин» за одни сутки эвакуировал из под огня неприятеля 20 раненых бойцов.
