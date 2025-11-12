Логотип РИА URA.RU
Общество

Бывший чиновник 50 дней сидел в трубе, спасая раненого солдата

Царьград: Экс-чиновник 50 дней провел в бетонной трубе и спас раненного бойца
12 ноября 2025 в 17:52
Оба бойца находились под сильным вражеским огнем

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Экс-председатель Комитета по печати Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев спас под Белогоровкой раненого бойца. Чиновник провел 50 дней в бетонной трубе, укрываясь от вражеского огня. Об этом сообщают российские СМИ.

«По сведениям, представленным в статье, 56-летний экс-чиновник во время службы оказался в бетонной трубе рядом с Белогоровкой, где он провел 50 дней, чтобы помочь спасению раненого бойца», — пишет издание «Царьград». Эвакуировать бойцов старались две группы. Обе попали под вражеский огонь. 

Ранее стало известно о подвиге военнослужащего группы эвакуации Южного военного округа. Солдат с позывным «Орин» за одни сутки эвакуировал из под огня неприятеля 20 раненых бойцов.

Комментарии (1)
  • даниил
    12 ноября 2025 18:30
    вот это и есть: один за всех и все за одного! Боевое братство и помощь!
