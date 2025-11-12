Скандальная УК пермской мэрии подала иск о самобанкротстве

В Арбитражный суд Пермского края подано заявление о признании ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» несостоятельным. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора предприятия Диана Салахова на заседании комитета по городскому хозяйству пермской гордумы.

«Заявление о признании ООО „ПМУП ГКТХ“ несостоятельным подано в Арбитражный суд Пермского края 17 октября. В период удовлетворения заявления вводится процедура наблюдения на срок до шести месяцев. В ходе процедуры приостанавливается исполнение исполнительных документов и имущественных взысканий. Возможности по восстановлению платежеспособности организации будут установлены по итогам наблюдения», — заявила Салахова.

С 2018 года организацию возглавляла Людмила Осинцева, которая в феврале 2024 года была обвинена в получении взятки. Позже ее действия переквалифицировали на хищение чужого имущества. После Осинцевой на посту директора были Александр Золотов, Александр Стряпунин (проработал неделю) и Андрей Губин, который в феврале 2025 года представил депутатам план стабилизации финансового положения компании. Однако уже в мае 2025 года и. о. директора стала Диана Салахова.