Для некоторых ямальцев закупят много оленины высшего сорта

Студентов и пациентов в ЯНАО будут кормить олениной высшего сорта
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В учебные и лечебные учреждения Ямала в 2026 году поставят замороженную оленину, фарш и консервы из этого мяса. Закупка готовится централизованно окружным департаментом госзаказа. Стоимость общей массы мяса предварительно оценивается в 34,4 млн рублей, сообщается на портале ЕИС «Закупки».
Как следует из документации аукциона, окружной департамент госзаказа в ЯНАО закупит оленину для государственных учреждений. Заказчику требуется мясо высшего сорта (вырезка, шея), а также фарш и консервы. Начальная цена контракта — 34,4 млн рублей. Аукцион находится на стадии подачи заявок.
В списке получателей продукта — средние специальные учебные учреждения, в том числе Губкинский профессиональный колледж, Ямальский и Муравленковский многопрофильные колледжи, Ноябрьский колледж профессиональных технологий. Оленину поставят также в больницы Лабытнанги, Салехарда, Надыма, Губкинского, Тазовского, Муравленко, Тарко-Сале, а также в окружной, Новоуренгойский и Ноябрьский психдиспансеры. Поставки должны начаться с начала 2026 года.
Это не первые на Ямале поставки деликатесных продуктов питания. Оленину и рыбу в 2025 году закупали клиники в ЯНАО. В этом году Салехардская окружная больница не нашла поставщика 3,4 тонны щекура (чира, щокура). Рыбу планировали закупить на 1,3 млн рублей.
