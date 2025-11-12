Для некоторых ямальцев закупят много оленины высшего сорта

Студентов и пациентов в ЯНАО будут кормить олениной высшего сорта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В учебные и лечебные учреждения Ямала в 2026 году поставят замороженную оленину, фарш и консервы из этого мяса. Закупка готовится централизованно окружным департаментом госзаказа. Стоимость общей массы мяса предварительно оценивается в 34,4 млн рублей, сообщается на портале ЕИС «Закупки».

Как следует из документации аукциона, окружной департамент госзаказа в ЯНАО закупит оленину для государственных учреждений. Заказчику требуется мясо высшего сорта (вырезка, шея), а также фарш и консервы. Начальная цена контракта — 34,4 млн рублей. Аукцион находится на стадии подачи заявок.

В списке получателей продукта — средние специальные учебные учреждения, в том числе Губкинский профессиональный колледж, Ямальский и Муравленковский многопрофильные колледжи, Ноябрьский колледж профессиональных технологий. Оленину поставят также в больницы Лабытнанги, Салехарда, Надыма, Губкинского, Тазовского, Муравленко, Тарко-Сале, а также в окружной, Новоуренгойский и Ноябрьский психдиспансеры. Поставки должны начаться с начала 2026 года.

Продолжение после рекламы