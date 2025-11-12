«Щелкунчик» открывает в Сургуте сезон новогодних спектаклей при полном аншлаге

На первого в этом сезоне «Щелкунчика» осталось несколько билетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ноябрьские выходные в Сургуте обещают быть музыкально-танцевальными: на городских сценах — балет с рождественским волшебством, джем-сейшн для любителей живой музыке и рок-концерт, который встряхнет даже самый хмурый вечер. Как провести грядущий уикенд — в афише URA.RU.

15 ноября

Спектакль «Сестры» (12+)

Театр СурГУ, 19:00

Спектакль московского «Активного театра» — история, в которой любовь и ревность становятся наследством. Много лет назад две сестры полюбили одного мужчину, и теперь, спустя годы, прошлое возвращается — вместе с предложением «принять в наследство Германа».

Пьеса Алексея Слаповского — психологическая игра, где зритель не знает, кому сочувствовать, пока герои снова разыгрывают драмы своей молодости. Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова и Борис Хвошнянский держат зал в напряжении до последней реплики, балансируя между трагикомедией и исповедью. Билеты: от 2 000 до 5 000 рублей.

16 ноября

Балет «Щелкунчик» (0+)

Театр СурГУ 19:00

Рождественская сказка о дружбе, смелости и чудесах в постановке театра «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Маленькая Мари получает в подарок Щелкунчика, но вскоре игрушка становится героем сражения против Короля мышей. Зрителей ждут завораживающие танцы, волшебная музыка и атмосфера праздника. Билеты уже практически полностью раскуплены, в продаже остались несколько мест стоимостью от 2 000 до 3 500 рублей.

Jam Session (6+)

Brooklyn Bowl, 19:00

Сургутян ждет импровизационный праздник музыки и общения. Здесь любой может выйти на сцену, чтобы спеть свою любимую песню под живой аккомпанемент. В программе — выступления вокалистов, концерт коллектива «Сэм и Ко», фотосессии, танцы. Стоимость билетов: от 1 000 до 3 500 рублей.

Рок-концерт проекта QUADRO (16+)

Дом культуры «Невесомость», 19:00