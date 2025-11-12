«Щелкунчик» открывает в Сургуте сезон новогодних спектаклей при полном аншлаге
Ноябрьские выходные в Сургуте обещают быть музыкально-танцевальными: на городских сценах — балет с рождественским волшебством, джем-сейшн для любителей живой музыке и рок-концерт, который встряхнет даже самый хмурый вечер. Как провести грядущий уикенд — в афише URA.RU.
15 ноября
Спектакль «Сестры» (12+)
Театр СурГУ, 19:00
Спектакль московского «Активного театра» — история, в которой любовь и ревность становятся наследством. Много лет назад две сестры полюбили одного мужчину, и теперь, спустя годы, прошлое возвращается — вместе с предложением «принять в наследство Германа».
Пьеса Алексея Слаповского — психологическая игра, где зритель не знает, кому сочувствовать, пока герои снова разыгрывают драмы своей молодости. Елена Ксенофонтова, Дарья Повереннова и Борис Хвошнянский держат зал в напряжении до последней реплики, балансируя между трагикомедией и исповедью. Билеты: от 2 000 до 5 000 рублей.
16 ноября
Балет «Щелкунчик» (0+)
Театр СурГУ 19:00
Рождественская сказка о дружбе, смелости и чудесах в постановке театра «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Маленькая Мари получает в подарок Щелкунчика, но вскоре игрушка становится героем сражения против Короля мышей. Зрителей ждут завораживающие танцы, волшебная музыка и атмосфера праздника. Билеты уже практически полностью раскуплены, в продаже остались несколько мест стоимостью от 2 000 до 3 500 рублей.
Jam Session (6+)
Brooklyn Bowl, 19:00
Сургутян ждет импровизационный праздник музыки и общения. Здесь любой может выйти на сцену, чтобы спеть свою любимую песню под живой аккомпанемент. В программе — выступления вокалистов, концерт коллектива «Сэм и Ко», фотосессии, танцы. Стоимость билетов: от 1 000 до 3 500 рублей.
Рок-концерт проекта QUADRO (16+)
Дом культуры «Невесомость», 19:00
Для тех, кто ищет энергию и драйв, — вечер со струнным квартетом QUADRO. Музыканты соединяют академическую точность и мощные ритмы кахона, превращая классику в современный рок. В программе — хиты Nirvana, AC/DC, «Кино» и «Короля и Шута». Билеты: 600 рублей в предпродаже, 800 рублей — на входе.
