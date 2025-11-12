Путин разрешил купить российский Ситибанк
12 ноября 2025 в 17:55
Фото: © URA.RU
Президент дал разрешение компании «Ренессанс Капитал» на приобретение стопроцентного пакета акций Ситибанка. Указ опубликован на портале правовых актов.
