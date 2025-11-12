Логотип РИА URA.RU
Житель ХМАО продает редкие ретро-игрушки за миллионы рублей. Скрин

12 ноября 2025 в 18:01
Югорчанин просит 2 миллиона рублей за набор советских елочных игрушек

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Ханты-Мансийска выставил на продажу редкие советские елочные игрушки. Набор из нескольких антиквариатов югорчанин оценил в два миллиона рублей.

«Цена — реальная, не фантазия. Набор включает восемь редких игрушек: белочки, домик», — рассказал URA.RU продавец.

Тем временем на сервисе бесплатных объявлений уже начали появляться подобные предложения из разных городов ХМАО. Например, в Нефтеюганске продают комплект игрушек из СССР за 15 тысяч рублей.

В комплекте — восемь ретро-игрушек

Фото: сайт: «Авито»

