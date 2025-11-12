Житель Ханты-Мансийска выставил на продажу редкие советские елочные игрушки. Набор из нескольких антиквариатов югорчанин оценил в два миллиона рублей.

Тем временем на сервисе бесплатных объявлений уже начали появляться подобные предложения из разных городов ХМАО. Например, в Нефтеюганске продают комплект игрушек из СССР за 15 тысяч рублей.