Житель ХМАО продает редкие ретро-игрушки за миллионы рублей. Скрин
Югорчанин просит 2 миллиона рублей за набор советских елочных игрушек
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Житель Ханты-Мансийска выставил на продажу редкие советские елочные игрушки. Набор из нескольких антиквариатов югорчанин оценил в два миллиона рублей.
«Цена — реальная, не фантазия. Набор включает восемь редких игрушек: белочки, домик», — рассказал URA.RU продавец.
Тем временем на сервисе бесплатных объявлений уже начали появляться подобные предложения из разных городов ХМАО. Например, в Нефтеюганске продают комплект игрушек из СССР за 15 тысяч рублей.
В комплекте — восемь ретро-игрушек
Фото: сайт: «Авито»
