Токаев оценил влияние ИИ на рынок труда России и Казахстана

Токаев встретился с Путиным в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизация существенно меняют рынок труда России и Казахстана. Об этом сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев после встречи в российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«Широкое внедрение технологий ИИ, автоматизация стремительно меняют рынок труда. По мере развития цивилизации работники обязаны уметь управлять различными интеллектуальными системами и цифровыми платформами», — сказал Токаев в ходе мероприятия. Трансляция шла на сайте Кремля.

По словам главы Казахстана, технологическое обновление и развитие промышленности в двух странах во многом будут зависеть от высокого уровня квалификации специалистов и их владения современными навыками. Сейчас реализуется комплекс мер, направленных на подготовку профессиональных кадров.

Продолжение после рекламы