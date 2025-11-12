Токаев оценил влияние ИИ на рынок труда России и Казахстана
Токаев встретился с Путиным в Кремле
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизация существенно меняют рынок труда России и Казахстана. Об этом сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев после встречи в российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.
«Широкое внедрение технологий ИИ, автоматизация стремительно меняют рынок труда. По мере развития цивилизации работники обязаны уметь управлять различными интеллектуальными системами и цифровыми платформами», — сказал Токаев в ходе мероприятия. Трансляция шла на сайте Кремля.
По словам главы Казахстана, технологическое обновление и развитие промышленности в двух странах во многом будут зависеть от высокого уровня квалификации специалистов и их владения современными навыками. Сейчас реализуется комплекс мер, направленных на подготовку профессиональных кадров.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Это событие казахстанский лидер обозначил как одно из важнейших для Казахстан в текущем году. Токаев также поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и высоко оценил уровень организации мероприятия.
