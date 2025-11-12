Прокуратура не пустила чиновников проверять пермский бизнес

Контрольные мероприятия были отклонены из-за отсутствия достаточных оснований для их проведения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 2026 году в Пермском крае государственные органы запланировали осуществить свыше 2,3 тысячи проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно требованиям, все такие проверки требуется предварительно согласовывать с прокуратурой.

«90% запланированных контрольных мероприятий были отклонены из-за отсутствия достаточных оснований для их проведения. Некоторые проверки получили одобрение, однако с определенными оговорками и замечаниями», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.