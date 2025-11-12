Логотип РИА URA.RU
Прокуратура не пустила чиновников проверять пермский бизнес

Пермская прокуратура признала необоснованными 90% запланированных проверок юрлиц
12 ноября 2025 в 18:07
Контрольные мероприятия были отклонены из-за отсутствия достаточных оснований для их проведения

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 2026 году в Пермском крае государственные органы запланировали осуществить свыше 2,3 тысячи проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно требованиям, все такие проверки требуется предварительно согласовывать с прокуратурой.

«90% запланированных контрольных мероприятий были отклонены из-за отсутствия достаточных оснований для их проведения. Некоторые проверки получили одобрение, однако с определенными оговорками и замечаниями», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

В ближайшее время информация о запланированных проверках будет размещена в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий». Кроме того, в подсистеме «Единый реестр проверок».

