Прокуратура не пустила чиновников проверять пермский бизнес
Контрольные мероприятия были отклонены из-за отсутствия достаточных оснований для их проведения
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В 2026 году в Пермском крае государственные органы запланировали осуществить свыше 2,3 тысячи проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно требованиям, все такие проверки требуется предварительно согласовывать с прокуратурой.
«90% запланированных контрольных мероприятий были отклонены из-за отсутствия достаточных оснований для их проведения. Некоторые проверки получили одобрение, однако с определенными оговорками и замечаниями», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
В ближайшее время информация о запланированных проверках будет размещена в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий». Кроме того, в подсистеме «Единый реестр проверок».
