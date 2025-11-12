Путин определил, кто получит акции бывшего американского Ситибанка в России

В 2017 году «Совкомбанк» заключил соглашение с американским Citibank N.A.. По итогам соглашения должны были быть совершены несколько сделок по свопам и деривативам. Однако в связи с введенными в 2022 году санкциями, «Совкомбанк» лишился порядка 24,05 миллионов долларов. Они были заморожены на счетах за рубежом. «Совкомбанк» подал иск о взыскании ущерба к Citibank N.A. и российской дочерней структуре — «Ситибанку».