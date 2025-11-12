Путин определил, кто получит акции бывшего американского Ситибанка в России
«Ренессанс Капитал» приобретет стопроцентный пакет акций
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Акции российского Ситибанка, который принадлежит Citibank N.A., перейдут «Ренессанс Капитал». Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью „Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант“ сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества коммерческий банк „Ситибанк“, принадлежащих Ситигруп Недерландс Б.В.», — указано в распоряжении. Текст документа приведен на официальном портале правовых актов.
В 2017 году «Совкомбанк» заключил соглашение с американским Citibank N.A.. По итогам соглашения должны были быть совершены несколько сделок по свопам и деривативам. Однако в связи с введенными в 2022 году санкциями, «Совкомбанк» лишился порядка 24,05 миллионов долларов. Они были заморожены на счетах за рубежом. «Совкомбанк» подал иск о взыскании ущерба к Citibank N.A. и российской дочерней структуре — «Ситибанку».
