Тюменский замгубернатора высказался о создании агломерации
Пантелеев уверен, что для создания агломерации должно быть четкое экономическое и социальное обоснование
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Создание Тюменской агломерации должно нести экономический смысл, который будет выгоден для всех участников. Такое заявление в своем telegram-канале сделал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
«При создании агломерации сумма положительных изменений на двух территориях должна быть больше сумм полученных на территориях в отдельности. Объединение ради объединения неэффективно», — подчеркнул он.
По его словам, в основе агломерации должны лежать экономические интересы. «Эти интересы нужно соблюсти для всех сторон. В концепции необходимо заложить понятные для населения и бизнеса приоритеты развития, куда входят общественные пространства, рекреационные зоны, промышленные площадки, зоны индивидуальной и многоэтажной застройки», — добавил Пантелеев.
Ранее либерал-демократы Тюмени внесли в облдуму проект закона «О создании и развитий агломерации в Тюменской области». Процесс объединения и расселения территорий не должен быть стихийным, уверены в думской фракции партии.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!