Тюменский замгубернатора высказался о создании агломерации

Создание Тюменской агломерации должно нести экономический смысл, который будет выгоден для всех участников. Такое заявление в своем telegram-канале сделал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

«При создании агломерации сумма положительных изменений на двух территориях должна быть больше сумм полученных на территориях в отдельности. Объединение ради объединения неэффективно», — подчеркнул он.

По его словам, в основе агломерации должны лежать экономические интересы. «Эти интересы нужно соблюсти для всех сторон. В концепции необходимо заложить понятные для населения и бизнеса приоритеты развития, куда входят общественные пространства, рекреационные зоны, промышленные площадки, зоны индивидуальной и многоэтажной застройки», — добавил Пантелеев.

