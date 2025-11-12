Логотип РИА URA.RU
Тюменский замгубернатора высказался о создании агломерации

Замгубернатора Тюменской области Пантелеев: агломерация должна быть выгодной
12 ноября 2025 в 18:19
Пантелеев уверен, что для создания агломерации должно быть четкое экономическое и социальное обоснование

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Создание Тюменской агломерации должно нести экономический смысл, который будет выгоден для всех участников. Такое заявление в своем telegram-канале сделал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

«При создании агломерации сумма положительных изменений на двух территориях должна быть больше сумм полученных на территориях в отдельности. Объединение ради объединения неэффективно», — подчеркнул он.

По его словам, в основе агломерации должны лежать экономические интересы.  «Эти интересы нужно соблюсти для всех сторон. В концепции необходимо заложить понятные для населения и бизнеса приоритеты развития, куда входят общественные пространства, рекреационные зоны, промышленные площадки, зоны индивидуальной и многоэтажной застройки», — добавил Пантелеев.

Ранее либерал-демократы Тюмени внесли в облдуму проект закона «О создании и развитий агломерации в Тюменской области». Процесс объединения и расселения территорий не должен быть стихийным, уверены в думской фракции партии.

