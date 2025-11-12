Крупнейшие IT-компании России помогут развивать благотворительность

Форум «Технологии Добра» пройдет 19 ноября в Москве в кинотеатре «Октябрь» Фото: предоставлено пресс-службой Совкомбанка

Москва станет площадкой для открытого диалога между некоммерческими организациями (НКО) и экспертами IT-индустрии. Вызовы и возможности цифровых решений для НКО обсудят 19 ноября в рамках форума «Технологии Добра». Как рассказали URA.RU в пресс-службе Совкомбанка, который выступает одним из организаторов мероприятия, гостей ждет насыщенная программа.

«Одним из ключевых направлений форума станут цифровые нововведения для НКО: как государственные инициативы, технологии и партнерства помогают некоммерческому сектору развиваться и усиливать социальное воздействие. Кроме того, эксперты обсудят, как цифровые инструменты и ИИ помогают НКО масштабировать социальные инициативы и, работая „через границы“, участвовать в формировании новой цифровой реальности. Отдельная сессия будет посвящена юридическим нововведениям», — поделились организаторы.

В рамках программы также предусмотрен открытый разговор с бизнесом о том, как крупные компании выстраивают устойчивое развитие, внедряют инновации и поддерживают социальные инициативы. В свою очередь известные актеры, спортсмены и общественные деятели объяснят, как личный пример и публичность усиливают социальные проекты.

Среди спикеров форума «Технологии Добра» — первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский, заместитель Председателя Правления Фонда «Сколково» по работе с партнерами Алексей Паршиков, соучредитель благотворительного фонда «Друзья» Ян Яновский, председатель Российского Красного Креста, член Совета при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Павел Савчук. Кроме того, на главной сцене выступят президент Экономического и социального Совета ООН по Африке, директор государственного форума безопасного интернета Маврикия Махендранат Бусгополь, а также основатель и президент Elixir Foundation, соучредитель Invincible NGO, координатор программ в рамках ЮНЕСКО и посол молодежи Earth Day Network Мадиш Парих.

Форум «Технологии Добра» пройдет 19 ноября в Москве в кинотеатре «Октябрь», также возможно онлайн-участие. Организаторами мероприятия выступают Совкомбанк и Фонд «Сколково».

Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

Среди спикеров форума - представители IT-индустрии, НКО, а также известные деятели культуры Фото: предоставлено пресс-службой Совкомбанка