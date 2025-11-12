У свердловчан отобрали 16 машин и отправили на СВО. Фото
Машины конфисковали за пьяную езду
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ирбите (Свердловская область) у жителей, несколько раз пойманных на пьяной езде, изъяли машины и отправили в зону спецоперации на Украине. Всего бойцам доставят 16 автомобилей, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Благодаря качественной работе автоинспекторов по документированию нарушений суды принимают законные решения о конфискации транспортных средств. Изъятые автомобили направляются в зону СВО, где приносят реальную пользу», — сказал замначальника ГАИ ГУ МВД России по региону полковник полиции Дмитрий Кузнецов.
Транспорт передавали при участии представителей ЦВО и Росимущества. Перед отправкой автомобили прошли техническую проверку и подготовку для использования в спецоперации.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!