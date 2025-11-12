Власти Перми хотят создать новую муниципальную УК

Финансовую модель бизнеса планируют составить до декабря 2025 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Перми рассматривают возможность создания новой муниципальной управляющей компании. Она сможет заменить ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство», которое проходит процедуру банкротства. Об этом сообщил замначальника департамента ЖКХ Вячеслав Петухов на заседании комитета по городскому хозяйству пермской гордумы, отвечая на вопрос депутата Марка Коробова.

Коробов поинтересовался, планируется ли создать новую муниципальную УК вместо ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство». «Мы сейчас просчитываем финансовую модель, учитывая опыт предыдущих управляющих организаций, чтобы она была сбалансирована. Думаю, что закончим к декабрю. Месяц еще нужен, чтобы понять все возможные действия», — ответил Петухов.