Назван самый безопасный автомобиль в Челябинской области
В регионе реже всего в ДТП попадают авто HAVAL Jolion и Geely Coolray
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Челябинской области среди китайских автомобилей в возрасте до пяти лет реже всего в ДТП попадали машины марок Haval Jolion. Доля таких машин с безаварийной историей на рынке достигает 70%, сообщили в пресс-службе «Автотеки».
«Если говорить об автомобилях в возрасте от двух до пяти лет, то 74% машин не имеют в истории упоминаний о ДТП. Среди моделей реже других данные об авариях встречаются в истории HAVAL Jolion (70%), Geely Coolray (69%) и Chery Tiggo 7 Pro (68%)», — сообщили в пресс-службе.
В целом по России в ДТП реже всего попадают автомобили марок Changan (78%), Chery (74%), HAVAL (73%) и Geely (69%). С 2023 года доля автомобилей до пяти лет, которые не попадали в ДТП, выросла более чем на два процентных пункта. Причина в том, что водители сейчас более внимательно относятся к вождению. Безопасность увеличилась и за счет оснащения интеллектуальными помощниками.
