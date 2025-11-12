Логотип РИА URA.RU
Назван самый безопасный автомобиль в Челябинской области

В Челябинской области самым безопасным для вождения стал авто марки Haval Jolion
12 ноября 2025 в 18:38
В регионе реже всего в ДТП попадают авто HAVAL Jolion и Geely Coolray

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинской области среди китайских автомобилей в возрасте до пяти лет реже всего в ДТП попадали машины марок Haval Jolion. Доля таких машин с безаварийной историей на рынке достигает 70%, сообщили в пресс-службе «Автотеки».

«Если говорить об автомобилях в возрасте от двух до пяти лет, то 74% машин не имеют в истории упоминаний о ДТП. Среди моделей реже других данные об авариях встречаются в истории HAVAL Jolion (70%), Geely Coolray (69%) и Chery Tiggo 7 Pro (68%)», — сообщили в пресс-службе.

В целом по России в ДТП реже всего попадают автомобили марок Changan (78%), Chery (74%), HAVAL (73%) и Geely (69%). С 2023 года доля автомобилей до пяти лет, которые не попадали в ДТП, выросла более чем на два процентных пункта. Причина в том, что водители сейчас более внимательно относятся к вождению. Безопасность увеличилась и за счет оснащения интеллектуальными помощниками.

