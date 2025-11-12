Назван самый безопасный автомобиль в Челябинской области

В регионе реже всего в ДТП попадают авто HAVAL Jolion и Geely Coolray Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинской области среди китайских автомобилей в возрасте до пяти лет реже всего в ДТП попадали машины марок Haval Jolion. Доля таких машин с безаварийной историей на рынке достигает 70%, сообщили в пресс-службе «Автотеки».

«Если говорить об автомобилях в возрасте от двух до пяти лет, то 74% машин не имеют в истории упоминаний о ДТП. Среди моделей реже других данные об авариях встречаются в истории HAVAL Jolion (70%), Geely Coolray (69%) и Chery Tiggo 7 Pro (68%)», — сообщили в пресс-службе.