Путин и Токаев заключили соглашение о союзничестве
12 ноября 2025 в 18:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президенты России и Казахстана заключили соглашение, которое поднимает уровень отношений между двумя странами до всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ подписан на встрече.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал