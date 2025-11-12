Президент Путин объявил благодарность Джарасову из челябинского правительства

Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела методического обеспечения развития местного самоуправления правительства Челябинской области Булату Джаразову. Информация об этом указана в распоряжении.

«Объявить благодарность Президента Российской Федерации <...> Джарасову Булату Муратовичу — заместителю начальника Управления — начальнику отдела методического обеспечения развития местного самоуправления Управления по внутренней политики Правительства Челябинской области», — говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Путин ранее подписал указ о награждении жителей Челябинской области государственными наградами за вклад в развитие института семьи. Орденом «Родительская слава» были награждены Артем и Юлия Согрины, а также Ксения и Ролан Зантария.