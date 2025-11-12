Логотип РИА URA.RU
Общество

Президент Путин объявил благодарность Джарасову из челябинского правительства

12 ноября 2025 в 18:50
Путин отметил заслуги челябинца

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела методического обеспечения развития местного самоуправления правительства Челябинской области Булату Джаразову. Информация об этом указана в распоряжении. 

«Объявить благодарность Президента Российской Федерации <...> Джарасову Булату Муратовичу — заместителю начальника Управления — начальнику отдела методического обеспечения развития местного самоуправления Управления по внутренней политики Правительства Челябинской области», — говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации. 

Путин ранее подписал указ о награждении жителей Челябинской области государственными наградами за вклад в развитие института семьи. Орденом «Родительская слава» были награждены Артем и Юлия Согрины, а также Ксения и Ролан Зантария.

