Путин обратился к россиянам после общения с президентом Казахстана
Путин встретился с Токаевым
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По словам российского лидера, диалог был продуктивным, а по итогам встреч будет подписан пакет документов, в том числе декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве двух стран.
«У нас прошли продуктивные и содержательные переговоры. Вчера в непринужденной обстановке, сегодня в течение дня. И по итогам будет подписан солидный пакет документов, в их числе декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве России и Казахстана», — заявил Путин на пресс-подходе. Трансляция мероприятия шла на сайте Кремля.
В ходе встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому коллеге Владимиру Путину посетить республику в следующем году. Токаев отметил необходимость придать визиту содержательный характер, а не ограничиваться формальными аспектами. Путин принял приглашение и сообщил, что с удовольствием посетит Казахстан.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.