Путин обратился к россиянам после общения с президентом Казахстана

Путин: переговоры с Токаевым прошли продуктивно
12 ноября 2025 в 18:35
Путин встретился с Токаевым

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По словам российского лидера, диалог был продуктивным, а по итогам встреч будет подписан пакет документов, в том числе декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве двух стран.

«У нас прошли продуктивные и содержательные переговоры. Вчера в непринужденной обстановке, сегодня в течение дня. И по итогам будет подписан солидный пакет документов, в их числе декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве России и Казахстана», — заявил Путин на пресс-подходе. Трансляция мероприятия шла на сайте Кремля.

В ходе встречи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому коллеге Владимиру Путину посетить республику в следующем году. Токаев отметил необходимость придать визиту содержательный характер, а не ограничиваться формальными аспектами. Путин принял приглашение и сообщил, что с удовольствием посетит Казахстан.

