Путин обратился к россиянам после общения с президентом Казахстана

Путин встретился с Токаевым Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По словам российского лидера, диалог был продуктивным, а по итогам встреч будет подписан пакет документов, в том числе декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве двух стран.

«У нас прошли продуктивные и содержательные переговоры. Вчера в непринужденной обстановке, сегодня в течение дня. И по итогам будет подписан солидный пакет документов, в их числе декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве России и Казахстана», — заявил Путин на пресс-подходе. Трансляция мероприятия шла на сайте Кремля.