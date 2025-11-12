Нейросеть будет выбирать победителей в профессиональных боях в Екатеринбурге
Нейросеть испытали на чемпионате России по боксу в Екатеринбурге
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Екатеринбурге на чемпионате России по боксу впервые использовали ИИ-проект от Сбера и Академии единоборств РМК, который позволяет автоматически определять победителей поединков. Система использует компьютерное зрение и искусственный интеллект для анализа действий бойцов. Вскоре ее будут тестировать для работы детских тренеров, рассказали URA.RU представители РМК.
Система анализирует количество, виды и скорость ударов, ведет судейский счет и определяет победителя без участия человека. «Это первый в мире ИИ-алгоритм, полностью автоматизирующий процесс оценки действий боксеров с точностью, превосходящей человека», — заявил управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Дмитрий Трофимов.
ИИ-аналитику успешно испытали на чемпионате России по боксу в Екатеринбурге. Система точно определила победителя финала, что совпало с решением судей, и подготовила аналитические отчеты с рекомендациями.
Нейросеть также сократила время создания видеообзоров выступлений с 15 минут до 1,5. В будущем систему планируют адаптировать для работы детских тренеров. «Один из ключевых моментов этого проекта — то, что тренеры детей и подростков в перспективе смогут самостоятельно и без лишних проблем анализировать своих спортсменов, систематизировать их достижения, сильные и слабые аспекты. И надо понимать, что тренеры ведут десятки и сотни детей, и все удержать в голове просто невозможно», — пояснил президент Академии спорта РМК Иван Штырков.
