На Ямале выяснили, какие офисные специалисты зарабатывают больше всех

Инженерам в ЯНАО платят самые большие зарплаты в текущем году Фото: Роман Наумов © URA.RU

По итогам первых десяти месяцев текущего года инженеры стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в ЯНАО. Эксперты сервиса «Авито Работа» проанализировали рыночные зарплатные предложения по ключевым офисным профессиям и выявили лидеров в рейтинге доходов.

«В ЯНАО рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов возглавили инженеры — в среднем этим специалистам предлагали 190 112 рублей в месяц за полный рабочий день.», — отметили эксперты. Основной задачей инженеров на Ямале является проектирование, разработка и оптимизация технических процессов и систем.

При расчете средних зарплатных предложений аналитики учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от одного года до трех лет. Однако на ведущих позициях одной и той же профессии зарплаты могут значительно отличаться. Например, в IT-сфере заработок напрямую зависит от грейда специалиста (junior, middle, senior) и его опыта. Чем выше уровень квалификации, тем больше можно заработать.

Продолжение после рекламы

Второе место в рейтинге по уровню средних зарплатных предложений заняли специалисты по охране труда. За период с января по октябрь 2025 года им предлагали около 181 207 рублей в месяц. Однако фактический заработок может меняться в зависимости от квалификации специалиста и особенностей производства.

Специалисты по охране труда отвечают за соблюдение норм и правил безопасности на производстве, проводят инструктажи и контролируют условия труда. Их работа важна для предотвращения производственных травм и несчастных случаев, поэтому работодатели готовы предлагать им высокие зарплаты.

Замыкают тройку лидеров бухгалтеры. Эти специалисты ведут финансовый учет, составляют отчетность и контролируют налоговые обязательства компании. В среднем за период с января по октябрь текущего года им предлагали 94 079 рублей в месяц.

Учитывая общероссийские тенденции по росту зарплат, высокие зарплаты ямальских инженеров выглядят логично. «Наибольший рост предлагаемых зарплат в офисном сегменте по России за десять месяцев 2025 года наблюдается у группы IT-специалистов и инженеров — зарплатные предложения для каждой из этих групп выросли в среднем на 17% за год. Инженеры востребованы на фоне модернизации и автоматизации производств, развития строительной инфраструктуры и перехода предприятий на „умные“ технологии», — отметил директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.