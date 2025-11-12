Власти Сургута предупредили о штрафах за прогулки по льду

В Сургуте нельзя выходить на лед до 15 декабря 2025 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) вступил в силу запрет на выход на лед, который будет действовать до 15 декабря 2025 года. Власти города предупреждают, что за нарушение этого правила гражданам грозят административные штрафы до 3000 рублей.

«В настоящее время на территории города Сургута установлен запрет выхода людей и выезда транспортных средств на лед до 15 декабря. За нарушение правил граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа до 1000 рублей. Несоблюдение мер по обеспечению безопасности детей на водных объектах влечет наложение штрафа на родителей до 3000 рублей», — сообщила мэрия города на официальном сайте.

Запрет также действует на территории Нефтеюганского района. Там выходить на лед нельзя до 22 декабря.

