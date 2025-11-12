Помощник Путина назвал новую почву для урегулирования украинского кризиса

Ушаков рассказал про возможность возобновления переговоров по Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Договоренности, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, остаются в силе. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, в Кремле исходят из того, что при обсуждении украинского кризиса будут соблюдаться понимания, достигнутые на Аляске.

«Эти понимания находятся в рабочем состоянии, никто от них не отказывался — ни американская сторона, ни, естественно, мы. <...> Если будем продолжать обсуждать украинский кризис, то будем соблюдать это на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже», — сказал помощник президента. Его слова передает РИА Новости.