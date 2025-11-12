Помощник Путина назвал новую почву для урегулирования украинского кризиса
Ушаков рассказал про возможность возобновления переговоров по Украине
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Договоренности, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, остаются в силе. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, в Кремле исходят из того, что при обсуждении украинского кризиса будут соблюдаться понимания, достигнутые на Аляске.
«Эти понимания находятся в рабочем состоянии, никто от них не отказывался — ни американская сторона, ни, естественно, мы. <...> Если будем продолжать обсуждать украинский кризис, то будем соблюдать это на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже», — сказал помощник президента. Его слова передает РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США не удается убедить президента Украины Владимира Зеленского не создавать препятствий для мирного урегулирования ситуации в стране. Также министр отметил, что Вашингтон испытывает давление со стороны Брюсселя и Лондона, которые выступают против политико-дипломатического урегулирования конфликта.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
