Путин рассказал про поставки российского газа в Казахстан
12 ноября 2025 в 18:38
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Путин сообщил о рассмотрении возможности увеличения объемов поставок российского газа в Казахстан, в частности в его северные и восточные регионы. Об этом он сказал на встрече.
