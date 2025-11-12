Новые российские изобретения с ИИ учатся бороться с пожарами, раком и экономить энергию

Уже сейчас 3-4% изобретений, подаваемых на регистрацию, предполагают использование ИИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России растет число заявок на регистрацию отечественных технологий с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом URA.RU сообщили в Роспатенте. По данным ведомства, уже сейчас 3–4 % изобретений, подаваемых на регистрацию, связаны с применением нейросетей. Они позволяют отслеживать природные пожары, экономить энергопотребление и даже измерять новообразования в медицинской сфере.

«На протяжении трех-четырех лет в Роспатент поступало не менее 600-650 заявок в год на регистрацию изобретений, связанных с работой искусственного интеллекта. Также последние четыре года наблюдается уверенный рост заявок на регистрацию программного обеспечения и баз данных, функционирующих с использованием нейросетей. В 2024 году было зарегистрировано порядка 1650 таких программ и баз данных, а за неполный текущий год — 1270 заявок», — рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов. Среди перспективных отечественных разработок — система прогнозирования распространения природных пожаров, система управления энергопотреблением, технология измерения размеров новообразований во время эндоскопических процедур.

Также разработаны способы использования ИИ для обработки изображений при рентгеновских исследованиях, агрохимической обработки посевов, управления движением на пешеходных переходах и выявления фишинговых веб-страниц. Специалисты университета Иннополис создали беспилотную авиационную систему InnoVTOL-3s для доставки и мониторинга территорий, а «Лаборатория Касперского» — систему для выявления фишинговых страниц в режиме реального времени.

Рост числа заявок свидетельствует об ускоренной цифровизации промышленности и высоком потенциале применения ИИ-разработок в производственных процессах. Технологии ИИ могут получать патентную правовую охрану как способ обработки информации или как часть системы, использующей алгоритмы работы ИИ.