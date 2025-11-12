Логотип РИА URA.RU
Путин и Токаев договорились о завозе амурских тигров из России в Казахстан

12 ноября 2025 в 18:50
Амурский тигр — один из самых редких подвидов тигра

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Москва и Астана договорились о завозе амурских тигров из России в Казахстан. Соответствующее соглашение было подписано в Кремле.

Соглашение о завозе тигров было подписано президентом РФ Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. На встрече в Кремле президенты подписали более десятка документов.

Амурский тигр — один из самых редких подвидов тигра, его сохранение является важной задачей на международном уровне. Завоз амурских тигров в Казахстан может способствовать расширению их естественной среды обитания и увеличению популяции.

