Путин и Токаев договорились о завозе амурских тигров из России в Казахстан
Амурский тигр — один из самых редких подвидов тигра
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Москва и Астана договорились о завозе амурских тигров из России в Казахстан. Соответствующее соглашение было подписано в Кремле.
Соглашение о завозе тигров было подписано президентом РФ Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. На встрече в Кремле президенты подписали более десятка документов.
Амурский тигр — один из самых редких подвидов тигра, его сохранение является важной задачей на международном уровне. Завоз амурских тигров в Казахстан может способствовать расширению их естественной среды обитания и увеличению популяции.
